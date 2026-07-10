Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb flüchtet mit Waren im Wert von rund 100 Euro

Am Donnerstag nahm die Polizei in Biberach einen 35-Jährigen vorläufig fest.

Ulm (ots)

Kurz nach 13.30 Uhr meldete eine Zeugin über Notruf einen flüchtenden Ladendieb. Der befand sich in einem Einkaufsmarkt in der Straße Obere Stegwiesen und war über den Eingang aus dem Geschäft geflüchtet. Die prall gefüllte Einkaufstüte mit Lebensmitteln ließ er nach einer Ansprache durch eine Angestellte fallen und im Geschäft zurück. Mehrere Polizeistreifen fahndeten nach ihm. Im Bereich der Hubertus-Liebrecht-Straße konnte dieser anhand der guten Personenbeschreibung entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Ein Teil des Diebesgutes, darunter Tabakwaren, hatte er noch bei sich. Für weitere Maßnahmen brachte die Polizei den aus Osteuropa stammenden 35-Jährigen auf ein Polizeirevier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Die Polizei lobt das Verhalten der aufmerksamen Zeugin. "Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei auch in diesem Fall Zeugen, sich zu melden.

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