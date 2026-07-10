Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Knapp vier Promille und ohne Führerschein

Einen auffälligen Autofahrer meldeten Zeugen der Polizei am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr war der VW-Fahrer von Jungingen auf der K9914 in Richtung Böfingen unterwegs. Dort fiel der Autofahrer mehreren Zeugen auf. Er war in deutlichen Schlangenlinien unterwegs. Die verständigte Polizei konnte den 43-Jährigen kurze Zeit später einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Mann roch nach Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Dieser ergab einen Wert von fast vier Promille. Der 43-Jährige musste mit in eine Klinik und dort eine Blutprobe abgeben. Seinen VW musste er stehen lassen. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Eine gütige Fahrerlaubnis konnte der Mann nämlich auch nicht vorweisen.

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