Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Unfall durch Ablenkung

Am Donnerstag geriet ein Autofahrer in die Leitplanken.

Ulm (ots)

Der 33-Jährige fuhr mit seinem Ford Puma auf der A8 in Richtung Stuttgart. Gegen 22.15 Uhr erhielt er wohl einen Anruf und nahm diesen über sein Fahrzeugsystem an. Dabei war er wohl kurz abgelenkt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen die Schutzplanken. Sein Auto blieb fahrbereit und er konnte die Fahrt fortsetzen. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

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