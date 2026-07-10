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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Vom Bremspedal gerutscht
Am Donnerstag verursachte eine 54-Jährige einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr in der Hauptstraße. An der Kreuzung Bismarckstraße war die Ampel rot. Die 54-Jährige sah die rote Ampel und bremste. Ihren eigenen Angaben rutschte sie vom Bremspedal und krachte dem an der Ampel stehenden VW einer 67-Jährigen in das Heck. Die Unfallverursacherin klagte über Schmerzen und wurde an der Unfallstelle behandelt. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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