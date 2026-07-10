Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Vom Bremspedal gerutscht

Am Donnerstag verursachte eine 54-Jährige einen Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr in der Hauptstraße. An der Kreuzung Bismarckstraße war die Ampel rot. Die 54-Jährige sah die rote Ampel und bremste. Ihren eigenen Angaben rutschte sie vom Bremspedal und krachte dem an der Ampel stehenden VW einer 67-Jährigen in das Heck. Die Unfallverursacherin klagte über Schmerzen und wurde an der Unfallstelle behandelt. An den beiden Autos entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

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