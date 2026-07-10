Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Technischer Defekt sorgt für Brand

Am Donnerstag geriet ein Sattelzug in Warthausen in Brand.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem Sattelzug in Warthausen unterwegs. Wohl aufgrund eines technischen Defekts geriet das Zugfahrzeug in Brand. Der Fahrer hielt in der Schmidgasse an und verständigte die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es dem 32-jährigen den Brand mit dem Feuerlöscher zu löschen. Auch Anwohner halfen wohl mit mehren Eimern Wasser das Feuer zu löschen. Anschließend konnte das Fahrzeug auf einen Parkplatz umgeparkt werden. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Lkw. Der Schaden am Sattelzug wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

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