Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - 84-Jähriger stirbt bei Unfall

Am Donnerstag prallte ein Senior mit einem Unimog gegen eine Garage und eine Hauswand. Dabei erlitt der Fahrer tödliche Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Mann war laut Polizeiangaben gegen 13.30 Uhr auf einem Privatgrundstück im Talweg unterwegs. Er fuhr mit einem Mercedes Unimog (offenes Führerhaus) und wollte diesen den ersten polizeilichen Erkenntnissen rückwärts in eine Garage einparken. Beim Einfahren stieß der Senior mit dem Kopf gegen die Betondecke der Garage und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. In der weiteren Folge rollte der Unimog führerlos wieder aus der Garage und streifte einen Baum. Wenige Meter weiter kam das Fahrzeug an einer Hauswand zum Stehen. Der 84-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass der Notarzt nur noch den Tod feststellen konnte. Der Verkehrsdienst aus Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und hat keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unfall aus. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. An dem Fahrzeug ist ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden. Die Höhe des Schadens an der Hauswand wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

++++1317488(TH)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell