Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht versichert mit Leichtkraftrad unterwegs

Falsche Kennzeichen entdeckte die Polizei am Dienstag bei einer Kontrolle in Biberach.

Ulm (ots)

Um 13.45 Uhr hielt eine Streife der Polizei Biberach in der Eisenbahnstraße einen Fahrer auf einem Leichtkraftrad an. An dem Zweirad waren zwar Kennzeichen montiert. Diese stammten allerdings aus dem Jahr 2021 und waren ursprünglich für einen Roller ausgegeben. Bei der Kontrolle flog der Schwindel auf. Der 17-Jährige gab auch spontan zu, das gemacht zu haben. Für die Fahrt befestigte der Jugendliche absichtlich die Kennzeichen, um damit fahren zu können. Das Leichtkraftrad musste er stehen lassen, der Junge wurde von der Mutter auf den Polizeirevier abgeholt. Er muss jetzt mit einer Strafanzeige wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Versicherung rechnen.

Die Polizei führt ständig Verkehrskontrollen durch um sicherzustellen, dass die Fahrzeug in Ordnung sind und nur solche Menschen am Steuer sitzen, die das Fahren auch gelernt und dafür eine Erlaubnis erhalten haben. Das sorgt für Sicherheit auf den Straßen. Damit alle heil nach Hause kommen.

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