Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Autofahrerin und Radler stoßen auf Zebrastreifen zusammen

Am Dienstag wurde ein 14-Jähriger bei einem Unfall in Biberach leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Zeppelinring. Eine 55-Jährige fuhr mit ihrem Audi Kleinwagen in Richtung Waldseer Straße. Auf Höhe Pfluggasse fuhr ein 14-Jähriger verbotswidrig mit seinem Fahrrad über den Fußgängerüberweg. Der kam von links herangefahren und war in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Autofahrerin sah den Radfahrer wohl zu spät und die Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall prallte der Junge gegen die Windschutzscheibe des Audi. Von dort aus stürzte er auf die Straße. Der 14-Jährige hatte Glück und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Eltern wurden verständigt und folgten ihrem Sohn in die Klinik. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Auto auf rund 2.000 Euro, den am Fahrrad auf ca. 100 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Sowohl die Autofahrerin als auch der Radfahrer müssen nun mit Anzeigen rechnen.

Die Polizei warnt:

Zebrastreifen sind ausschließlich für Fußgänger gedacht. Autofahrer rechnen dort nicht mit Fahrrädern. Radfahrer, die ein Fußgängerüberweg benutzen möchten, müssen zwingend von ihrem Fahrrad absteigen, um so Unfälle, Verletzungen sowie Schäden zu vermeiden. Der Hinweis an Autofahrer gilt jedoch trotzdem: Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt zwingend eine ständige Vorsicht und Rücksichtnahme bei einer Teilnahme am Straßenverkehr.

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