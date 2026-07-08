Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - In den Gegenverkehr geraten

Schwere Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Dienstag bei Niederstotzingen.

Ulm (ots)

Die 45-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes von Oberstotzingen in Richtung Stetten. Gegen 8.45 Uhr kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn ab. Dort prallte sie frontal mit dem entgegenkommenden Sattelzug eines 58-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Autofahrerin schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde total beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Unfallstelle war gegen 11.15 Uhr geräumt.

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