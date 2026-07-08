Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vorfahrt missachtet

Am Dienstag kam es in einem Kreuzungsbereich in Heidenheim zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7.45 Uhr. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin fuhr in der Wilhelmstraße. An der Kreuzung zur Karlstraße übersah sie offenbar die Fahrerin eines Seat. Die 27-Jährige fuhr in Richtung Bahnhof und hatte Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Verkehrsunfall auf. Der Schaden an den beiden Autos wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++++ 1303397 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell