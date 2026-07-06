Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d.Brenz - Trampolin brennt

Am Sonntag zündete ein Unbekannter ein Trampolin in Giengen an.

Ulm (ots)

Gegen 5.40 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer in der Hossenriedstraße. Dort brannte auf einem Grundstück ein Trampolin. Der Besitzer konnte das Feuer selbst löschen. Die Polizei geht davon aus, dass das Trampolin von unbekannter Täterschaft in Brand gesetzt wurde. Eine Gefahr für umliegende Gebäude bestand nicht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

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