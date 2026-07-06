Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Streit eskaliert

Am Freitag musste die Polizei die erhitzten Gemüter zweier Familien in Ebersbach beruhigen.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr meldeten Anwohner mehrere Schüsse in der Ebersbacher Straße. Zahlreiche Polizeistreifen fuhren an. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zu einem Streit zwischen zwei Männern wegen einer herrenlosen Katze gekommen sein. Die wurde wohl in der Vergangenheit von mehreren Personen in diesem Bereich versorgt worden sein. Der Streit zwischen den Männern eskalierte und der 43-Jährige soll dann aus seiner Wohnung eine Schreckschusswaffe geholt haben und auf kürzere Distanz auf seinen 44-jährigen Kontrahenten geschossen haben. Der erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Emotionen der beiden türkischstämmigen Familien kochten hoch und die Polizei musste die Gemüter wieder beruhigen. Die Schreckschusspistole konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen einer Gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.

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