Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - e-Bike gestohlen

Am Samstag knackte ein Unbekannter das Schloss an einem abgestellten Pedelec.

Ulm (ots)

Ihren Angaben zufolge, stellte die 30-Jährige ihr e-Bike gegen 12.30 Uhr am Fahrradständer des Freibades in der Ulmer Straße ab. Das Fahrrad soll mittels zwei Kettenschlössern gesichert gewesen sein. Als die Frau gegen 19.30 Uhr das Freibad verließ, fehlte das e-Bike der Marke Fischer samt der beiden Kettenschlösser. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgneommen (Tel.07161/632360) und sucht nach dem Dieb.

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