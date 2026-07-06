PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In den Gegenverkehr geraten
Mehrere Personen erlitten am Samstag auf dem Kurt-Schumacher-Ring schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr fuhr der 56-Jährige mit seinem Smart auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Söflingen. Zwischen dem Egginer Weg und der Jörg-Syrlin-Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 58-jährigen Mercedes Fahrerin. Bei dem Unfall erlitten der 56-Jährige, sowie die drei Insassen im Smart teils schwere Verletzungen. Auch die Fahrerin des Mercedes kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 18.30 Uhr geräumt.

+++++++ 1282410 (JC)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren