Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - In den Gegenverkehr geraten

Mehrere Personen erlitten am Samstag auf dem Kurt-Schumacher-Ring schwere Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 16.20 Uhr fuhr der 56-Jährige mit seinem Smart auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Richtung Söflingen. Zwischen dem Egginer Weg und der Jörg-Syrlin-Straße kam er aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 58-jährigen Mercedes Fahrerin. Bei dem Unfall erlitten der 56-Jährige, sowie die drei Insassen im Smart teils schwere Verletzungen. Auch die Fahrerin des Mercedes kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war gegen 18.30 Uhr geräumt.

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