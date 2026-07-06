Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen

A8 - Auf Vordermann aufgefahren

Am Sonntag kam es zu einem Verkehrsunfall bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Die 45-jährige Fahrerin eines Renault war auf der A8 in Richtung München unterwegs. Auf Höhe des dortigen Tunnels kam es zu einem verkehrsbedingten Rückstau. Dies erkannte die Fahrerin offenbar zu spät und fuhr auf das Heck eines VW auf. Dieser wurde von einer 19-Jährigen gefahren. Der Verkehrsdienst Mühlhausen nahm den Unfall auf. Nur am Renault entstand ein geschätzter Schaden von 1.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

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