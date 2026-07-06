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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von Hund gebissen
Eine Hundehalterin sucht die Polizei in Mittelbiberach nach einem Biss vom Samstag.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Biberacher Straße. Eine bislang unbekannte Frau parkte dort mit ihrem hellen Kleinwagen und ließ ihren mittelgroßen Hund mit dunklem Fell aus dem Kofferraum. Dieser rannte wohl samt Leine auf den 94-Jährigen zu und biss ihn. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Frau die Örtlichkeit. Der leicht verletzte Senior musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Nach der unbekannten Hundehalterin sucht nun das Polizeirevier Biberach. Sie wird gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter der Telefonnummer 07351/447-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort zu melden.

++++ 1284646

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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