Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von Hund gebissen

Eine Hundehalterin sucht die Polizei in Mittelbiberach nach einem Biss vom Samstag.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz in der Biberacher Straße. Eine bislang unbekannte Frau parkte dort mit ihrem hellen Kleinwagen und ließ ihren mittelgroßen Hund mit dunklem Fell aus dem Kofferraum. Dieser rannte wohl samt Leine auf den 94-Jährigen zu und biss ihn. Nach einem kurzen Gespräch verließ die Frau die Örtlichkeit. Der leicht verletzte Senior musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Nach der unbekannten Hundehalterin sucht nun das Polizeirevier Biberach. Sie wird gebeten, sich beim Polizeirevier Biberach unter der Telefonnummer 07351/447-0 zu melden. Auch weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort zu melden.

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