Ulm (ots) - Am Samstagnachmittag staunte der Besitzer eines BMW-Motorrades nicht schlecht, als er dies in seiner Garage in der Rechberghäuser Straße starten wollte und es zu einer Verpuffung kam. Zuvor ausgetretene Gase müssen sich durch das Starten entzündet haben, was zur Folge hatte, dass zunächst das Motorrad und anschließend die komplette Garage Feuer fingen. Der Besitzer konnte sich zuvor glücklicher Weise ...

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