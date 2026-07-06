POL-UL: (GP) Göppingen - Leichtkraftrad gestohlen
Am Sonntag stahl ein Unbekannter ein Kraftrad in Göppingen.
Ulm (ots)
Der Roller der Marke Znen war seit 13 Uhr in der Lorcher Straße abgestellt. Der Besitzer hatte ihn auf einem dortigen Parkplatz abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Gegen 18 Uhr war der Roller verschwunden. Unbekannte entwendeten den weinroten Znen samt weißem Helm. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen können sich unter der Tel. 07161/632360 melden. An dem Leichtkraftrad war das Kennzeichen GP-CX 404 angebracht.
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