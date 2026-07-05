Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf dem Kurt-Schumacher-Ring

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag ereignete sich auf dem Kurt-Schumacher-Ring (K9915) zwischen der Abzweigung Egginger Weg und der Abzweigung Jörg-Syrlin-Straße in Ulm ein schwerer Verkehrsunfall, der zu Personenschäden und einer zeitweisen Vollsperrung der Straße führte. Ein 56-jähriger Pkw-Lenker befuhr mit seinem Smart den Kurt-Schumacher-Ring aus Richtung Wiblingen kommend in Fahrtrichtung Söflingen. Gleichzeitig fuhr eine 58-jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem Mercedes auf selbiger Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Smart fast vollständig auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes. Im Smart des 56-jährigen Lenkers befanden sich außerdem seine 51-jährige Frau sowie die 10 Jahre alte Tochter und der 8 Jahre alte Sohn. Alle Insassen beider Fahrzeuge trugen Sicherheitsgurte. Durch den Verkehrsunfall erlitten alle Beteiligte teils schwere Verletzungen und wurden in die umliegenden Kliniken verbracht. Der Kurt-Schumacher-Ring war zwischen den beiden Abzweigungen für zwei Stunden gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr war der Rettungsdienst, unter anderem mit einem Rettungshubschrauber, vor Ort. Der Verkehrsdienst aus Laupheim hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell