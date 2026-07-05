Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen-Faurndau - Garagenbrand

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag staunte der Besitzer eines BMW-Motorrades nicht schlecht, als er dies in seiner Garage in der Rechberghäuser Straße starten wollte und es zu einer Verpuffung kam. Zuvor ausgetretene Gase müssen sich durch das Starten entzündet haben, was zur Folge hatte, dass zunächst das Motorrad und anschließend die komplette Garage Feuer fingen. Der Besitzer konnte sich zuvor glücklicher Weise noch unverletzt aus der Garage retten, bevor diese in Vollbrand stand. Neben dem BMW-Motorrad fielen dem Feuer noch zwei Motorroller und diversere Werkzeuge zum Opfer. Ein Übergriff auf die direkt angrenzenden Garagen konnte glücklicherweise durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr verhindert werden. Die Rechberghäuser Straße musste während des Einsatzes für die Dauer von ca. einer Stunde teilweise gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60 000 Euro geschätzt.

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