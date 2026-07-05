Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ADK) Blaubeuren - Fischsterben in der Ach

Ulm (ots)

Am frühen Samstagabend meldet ein Angler der Polizei, dass er in der Ach zwischen Schelklingen und Blaubeuren-Weiler mehrere tote Fische festgestellt hat. Bei einer gemeinsamen Nachschau der Polizei mit dem Angler konnten über eine Strecke von einem Kilometer ca. 50 tote Bachforellen im Flusslauf festgestellt werden. Über die Feuerwehr Blaubeuren wurde eine Mitarbeiterin der unteren Naturschutzbehörde des LRA Alb-Donau-Kreis, sowie der Fischereiaufseher für diesen Bereich verständigt. Nach Inaugenscheinnahme der Situation vor Ort kam das nunmehr vorhandene Expertengremium zu dem vorläufigen Ergebnis, dass von einer natürlichen Ursache auszugehen ist. Der niedrige Wasserstand aufgrund der länger anhaltenden Hitze, sowie ein Starkregen vor wenigen Tagen, welcher Schlamm und abgestorbene Pflanzen aufwirbelte, sind nach ersten Einschätzungen die Ursache für einen aktuell zu geringen Sauerstoffgehalt im Wasser. Durch die Mitarbeiterin des Landratsamtes wurden Gewässerproben entnommen, welche zeitnah untersucht werden, um abschließende Klarheit über die Ursache zu erhalten.

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