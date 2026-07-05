Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm-Wiblingen - Trunkenheitsfahrt - Mit plattem Reifen und 1,9 Promille von Illerkirchberg bis Wiblingen gefahren

Ulm (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen fahrenden Pkw in Illerkirchberg, welche durch deutliche Schlangenlinien auffiel. Während der Zeuge den Notruf absetzte, kollidierte der Pkw zudem mit einem Bordstein. Trotz eines nun platten Reifens setzte der Fahrer die Fahrt in seinem Alfa Romeo unbeirrt fort. In Ulm-Wiblingen konnte eine Streife das Fahrzeug aufnehmen und kontrollieren. Nach Aufforderung der Polizei den Führerschein und die Fahrzeugpapiere auszuhändigen, übergab der 22-jährige Fahrer zunächst lediglich ein weißes Blatt Papier. Da der Fahrer deutlich nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten. Erst nach mehrmaligen Versuchen war es dem stark alkoholisierten Fahrer möglich, diesen durchzuführen. Der Test ergab schließlich einen Wert von ca. 1,9 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell