Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Wiesensteig - Glück im Unglück

Bei einem Absturz mit dem Gleitschirm bei Wiesensteig erlitt ein 72-Jähriger leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 72-Jährige startete mit seinem Gleitschirm gegen 15 Uhr auf einem offiziellen Startplatz. Den ersten Erkenntnissen nach kollabierte die Kappe des Gleitschirms nach nur kurzer Flugzeit. Der Mann stürzte aus einer Höhe von 30 bis 50 Metern ab und landete in einem Baum. Die durch einen Zeugen verständigte Bergwacht konnte den leicht verletzten Mann aus dem Baum retten. Das Polizeirevier Geislingen nahm den Flugunfall auf.

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