Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Am Donnerstag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten PKW und einem Radfahrer in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr in der Kienlesbergstraße. Ein 23-jähriger Rennradfahrer fuhr in Richtung Mähringer Weg. Auf Höhe der dortigen Bushaltestelle überholte ihn ein Autofahrer. Es soll sich um einen grauen VW-SUV mit Münchner Zulassung gehandelt haben. Beim Einscheren vor den Radfahrer kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Radfahrer. Dieser stürzte daraufhin und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der bislang Unbekannte bemerkte den Unfall möglicherweise nicht und fuhr in Richtung Blaustein weiter. Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrer. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/188-3812 zu melden. Am Domane-Rad entstand ein geringer Sachschaden.

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