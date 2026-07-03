Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen/B311 - Gegenverkehr gestreift und abgehauen

Am Donnerstag flüchtete ein Unfallbeteiligter bei Ertingen von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Ein Laster und ein nachfolgender Volvo wurden dabei beschädigt. Nun sucht die Polizei einen weißen Silozug.

Gegen 5.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem MAN-Lkw auf der B311 von Herbertingen in Richtung Riedlingen. An der Tunneleinfahrt bei Ertingen kam ihm ein weißer Silozug entgegen. Die beiden Lkw streiften sich mit den jeweils linken Außenspiegeln. Die gingen zu Bruch. Spiegelteile wirbelten durch die Luft und trafen einen hinter dem MAN fahrenden Volvo. Der wurde von einem 37-Jährigen gelenkt. Die Windschutzscheibe und auch die Motorhaube des Volvo SUV wurden durch die herumfliegenden Teile beschädigt. Während der 32-Jährige an die Unfallstelle zurückkehrte, machte sich der weitere Unfallbeteiligte aus dem Staub. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun wegen einer Verkehrsunfallflucht. Sie schätzt den Schaden am MAN Laster auf rund 800 Euro, den am Volvo auf ca. 500 Euro. Auch die Zugmaschine des Silozuges müsste am linken Außenspiegel beschädigt sein. Hinweise nimmt die Polizei Riedlingen unter der Tel. 07371/938-0 entgegen.

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