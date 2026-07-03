Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unlingen

B311 - Verkehrsteilnehmer genötigt

Am Freitagmorgen soll ein 53-Jähriger auf der B311 bei Unlingen durch seine Fahrweise aufgefallen sein.

Ulm (ots)

Gegen 05.15 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Opel auf der B311 von Riedlingen in Richtung Munderkingen. Im zweispurigen Bereich bei Unlingen überholte sie einen Traktor mit Gespann. Hinter ihr überholte ein Audi-Fahrer ebenfalls den Traktor. Wohl unmittelbar nach dem Überholvorgang soll der 53-Jährige vor dem Opel eingeschert sein. Im Anschluss soll er sein Fahrzeug mehrfach sehr stark abgebremst haben. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlungen zur Nötigung auf und bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 53-Jährigen geben können, sich zu melden.

++++1267516

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell