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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Unlingen
B311 - Verkehrsteilnehmer genötigt
Am Freitagmorgen soll ein 53-Jähriger auf der B311 bei Unlingen durch seine Fahrweise aufgefallen sein.

Ulm (ots)

Gegen 05.15 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Opel auf der B311 von Riedlingen in Richtung Munderkingen. Im zweispurigen Bereich bei Unlingen überholte sie einen Traktor mit Gespann. Hinter ihr überholte ein Audi-Fahrer ebenfalls den Traktor. Wohl unmittelbar nach dem Überholvorgang soll der 53-Jährige vor dem Opel eingeschert sein. Im Anschluss soll er sein Fahrzeug mehrfach sehr stark abgebremst haben. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlungen zur Nötigung auf und bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 53-Jährigen geben können, sich zu melden.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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