POL-UL: (UL) Unlingen
B311 - Verkehrsteilnehmer genötigt
Am Freitagmorgen soll ein 53-Jähriger auf der B311 bei Unlingen durch seine Fahrweise aufgefallen sein.
Ulm (ots)
Gegen 05.15 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem Opel auf der B311 von Riedlingen in Richtung Munderkingen. Im zweispurigen Bereich bei Unlingen überholte sie einen Traktor mit Gespann. Hinter ihr überholte ein Audi-Fahrer ebenfalls den Traktor. Wohl unmittelbar nach dem Überholvorgang soll der 53-Jährige vor dem Opel eingeschert sein. Im Anschluss soll er sein Fahrzeug mehrfach sehr stark abgebremst haben. Das Polizeirevier Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlungen zur Nötigung auf und bittet Zeugen, die Hinweise zur Fahrweise des 53-Jährigen geben können, sich zu melden.
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