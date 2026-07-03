Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunken Unfall verursacht

Nicht mehr fahrtauglich war ein 26-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Polizisten des Polizeireviers Göppingen stellten gegen 4.30 Uhr frische Unfallspuren in der Heininger Straße fest. Beim Verfolgen einer Ölspur konnte das stark unfallbeschädigte Auto auf einem unweit entfernten Schotterparkplatz festgestellt werden. Der Fahrer war offenbar an der Kreuzung zur Wielandstraße von der Straße abgekommen. Anschließend fuhr der Unfallverursacher mit seinem stark beschädigten VW noch bis zu dem Schotterplatz und stellte sein Auto dort ab. Danach flüchtete er. Das Polizeirevier Göppingen nahm die Ermittlungen auf. Sie konnten den 26-jährigen mutmaßlichen Fahrer ermitteln. Der Grund für die Flucht war schnell klar. Der Mann war beim Antreffen stark betrunken. In einem Krankenhaus nahm ihm ein Arzt Blut ab. Dieses soll nun Aufschluss darüber geben, wie viel der Fahrer genau intus hatte. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

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