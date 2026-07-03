Polizeipräsidium Ulm

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A8 - Schwerer Verkehrsunfall

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart über mehrere Stunden voll gesperrt.

Ulm (ots)

Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr auf Höhe des Parkplatzes Kemmental in Fahrtrichtung Stuttgart. Den ersten Erkenntnissen nach kam ein 61-Jähriger Sattelzuglenker mutmaßlich aufgrund einer Panne auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein 51-jährige Fahrer eines Peugeot-Boxer fuhr hinter dem Volvo und fuhr auf diesen auf. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine umliegende Klinik. Der Lkw-Fahrer blieb wohl unverletzt. Die Autobahn A8 war bis kurz vor 8 Uhr zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden beteiligten Fahrzeuge gesperrt. Eine Umleitung ab der Anschlusstelle Ulm-West wurde für den Zeitraum der Sperrung eingerichtet. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet, weshalb ein Sachverständiger an der Unfallstelle war. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 40.000 Euro. Im Einsatz waren zahlreiche Kräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und THW. Unter anderem waren mehrere Rettungshubschrauber im Anflug, da zunächst von einem größeren Schadensausmaß ausgegangen wurde.

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