Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei - Drei hochwertige Fahrzeuge durch mehrere Täter aus Autohaus entwendet -

Ulm (ots)

Polizei stoppt Fahrzeug nach Verfolgungsfahrt im Bereich Kehl und nimmt Mann fest

Am Donnerstag, gegen 03:55 Uhr, beobachtete ein Zeuge in der Ulmer Straße, dass sich wohl mehrere unbekannte Personen mutmaßlich Zugang zu einem Autohaus verschafft hätten. Anschließend sollen sie sich mit drei hochwertigen Pkws von dort in unbekannte Richtung entfernt haben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter zunächst mit einem Werkzeug das Tor zum Firmengelände auf. Danach verschafften sie sich Zugang zum Gebäude. Im Inneren entwendeten sie mehrere Autoschlüssel und flüchteten mit drei Pkws der Marke Audi (Modell RS6, RS7 und R8) zunächst in unbekannte Richtung. Im Bereich des Autohauses konnte ein ausländischer Pkw festgestellt werden, der zuvor im Ausland entwendet worden war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Großfahndung der Polizei konnte ein weißer Audi R8 auf der A8 im Bereich Stuttgart festgestellt werden. Dieser fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Karlsruhe. Im weiteren Verlauf setzte der Pkw seine Fahrt mit unvermindert überhöhter Geschwindigkeit über die A8 und dann weiter über die A5 in Richtung Frankreich fort.

Gegen 05:00 Uhr sollte der Audi auf der B28 durch Beamte der Bundespolizei Offenburg im Bereich der Europabrücke gestoppt werden. Hierbei geriet der Pkw mutmaßlich nach dem Überfahren eines Stopsticks aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit gegen einen Bordstein und ein Metallgitter. Anschließend kam das stark beschädigte Fahrzeug auf der Brücke zum Stehen. Im Rahmen des Anhalteversuchs mussten sich mehrere Beamte vor dem herannahenden Fahrzeug in Sicherheit bringen. Ein Beamter wurde beim Einsatz des Stopsticks leicht verletzt.

Der Pkw-Lenker flüchtete danach zu Fuß über die Grenze nach Frankreich und konnte kurz darauf widerstandslos durch Kräfte des Polizeireviers Kehl festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde gegen den Mann, einen 21-jährigen französischen Staatsbürger, ein europäischer Haftbefehl, beantragt. Der 21-Jährige soll nun zeitnah von Frankreich an die deutschen Behörden ausgeliefert werden.

Die Fahndung nach den zwei weiteren gestohlenen Audi RS6 und RS7 und den noch unbekannten Tätern laufen derzeit weiterhin auf Hochtouren. Der Gesamtwert der drei Pkw beträgt ca. 300.000 Euro.

Spezialisten der Polizei sicherten umfangreiche Spuren am Tatort und den Fahrzeugen. An der Fahndung waren neben einem Polizeihubschrauber auch Kräfte mehrerer Polizeipräsidien aus Baden-Württemberg sowie die Bundespolizei beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft Ulm und das Kriminalkommissariat Göppingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0731-188-0 entgegen.

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Philipp Haslach, Staatsanwaltschaft Ulm, 0731/189-1116

Sven Vrancken, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

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