Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Polizei macht mutmaßliche Diebe und Einbrecher dingfest

Drei Männer stehen nun im Verdacht, zwischen dem 18. Und 25 Mai in Gebäude und SB-Läden eingebrochen zu haben.

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6278441 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6279190 ) trieben seit dem 18. Mai Einbrecher und Diebe ihr Unwesen in Ingoldingen und Umgebung. In einem Fall klauten die Einbrecher wohl zur Stärkung Gummibärchen und Schokoriegel. Aus einer Garage nahmen sie hochwertige Räder mit, aus einem Büroraum stahlen sie ein Mobiltelefon. In Selbstbedienungsläden griffen sie nach regional angebauten Lebensmitteln und brachen Münzbehälter auf.

Die Beamten vom Polizeiposten Bad Schussenried können nun einen Ermittlungserfolg verzeichnen: Drei Männer stehen im Verdacht, diese Einbrüche und Diebstähle in wechselnder Tatbeteiligung begangen zu haben.

Zahlreiche Spuren, darunter auch Videoaufzeichnungen von den Ladenbetreibern, wurden ausgewertet. Zudem gaben Zeugen die entscheidenden Hinweise auf die jungen Männer. Diebesgut war nicht mehr auffindbar, denn die geklauten Lebensmittel waren bereits zum Leidwesen der Bestohlenen verzehrt.

Die heranwaschenden Männer im Alter von zweimal 19 und 20 Jahren befinden sich auf freiem Fuß. Größtenteils legten sie aufgrund der erdrückenden Beweislage Geständnisse ab. Die Polizei überprüft nun, ob die Männer auch für weitere Taten in Ingoldingen und Umgebung in Frage kommen.

Die Schadenshöhe dürfte sich bei den Lebensmitteln und Geldkassen im oberen dreistelligen Eurobetrag bewegen, die entstandenen Schäden an Gebäuden u.a. in Höhe von rund 1.000 Euro noch nicht eingerechnet.

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