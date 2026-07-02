Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Streit eskaliert

Am Donnerstag sollen zwei bislang Unbekannte in Laichingen einen 41-Jährigen verletzt haben.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 2.45 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße. Im Vorfeld sollen die beiden Unbekannten an einem Gebäude in der Pichlerstraße an den Jalousien geschlagen haben, sodass im Gebäude eine Scheibe zu Bruch ging. Der 41-Jährige befand sich im Gebäude und verfolgte die beiden Unbekannten, um sie zur Rede zu stellen. Im Zuge des Streitgesprächs soll einer der bislang Unbekannten einen spitzen Gegenstand, mutmaßlich ein Messer, gezogen und den 41-Jährigen gestochen haben. Dieser erlitt dabei eine nicht lebensbedrohliche Stichverletzung an der Brust. Der Verletzte flüchtete zurück in seine Wohnung. Dort verständigte ein Mitbewohner die Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf. Eine eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm zu den beiden Männern und den Hintergründen der Tat dauern an. Der 41-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

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