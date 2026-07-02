Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach-Nord/B30 - Auto brennt aus

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr bei Biberach zu einem Fahrzeugbrand aus.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war eine Fahrerin mit ihrem Toyota auf der B30 in Richtung Süden unterwegs. Beim Auto kam es wohl auf Höhe Biberach-Bergerhausen zu einem technischen Defekt, weshalb der Motor an Leistung verlor und anfing zu qualmen. Die Fahrerin konnte ihr Auto noch auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum und der Wagen brannte komplett aus. Die Feuerwehr Biberach rückte mit einem Löschzug an und löschte die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Biberach schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 2.000 Euro. Die B30 war zwischen der Anschlussstelle Biberach-Nord und Biberach-Süd (Jordanei) für etwa eine Stunde gesperrt. Ob auch der Asphalt auf dem Standstreifen durch die starke Hitzeeinwirkung in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss die Straßenmeisterei noch prüfen.

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