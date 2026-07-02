Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils/B10 - Überholmanöver endet mit Unfall

Am Mittwoch musste ein Autofahrer auf der B10 bei Gingen/Fils einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Das machte sich aus dem Staub.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war um 22 Uhr ein 39-Jähriger auf der B10 in Richtung Göppingen unterwegs. Zu Beginn der Ausbaustrecke überholte der Tesla-Fahrer ein vorrausfahrendes MG4 Elektroauto. Das wurde von einer 48-Jährigen gelenkt. Wie der 39-Jährige später der Polizei berichtete, kam ihm an der Einmündung zur Hindenburgstraße ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Spur entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts aus. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Elektroautos. Zu einem Kontakt zwischen dem Tesla und dem unbekannten Fahrzeug kam es nicht. Das sucht nun die Polizei Geislingen und hofft auf Zeugenhinweise. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen weißen Sportwagen handeln. Die Polizei schätzt den Schaden am Tesla auf rund 5.000 Euro, den am zweiten Elektroauto auf ca. 3.000 Euro. Der Tesla war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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