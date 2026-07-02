Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Sontheim an der Brenz - Beim Abbiegen überholt

Am Mittwoch stießen in Sontheim a.d. Brenz ein Auto und ein Lkw zusammen. Dabei entstand Schaden in Höhe von rund 5.500 Euro.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben war gegen 11.15 Uhr ein Lkw-Fahrer in der Dieselstraße in Richutng Grenzweg unterwegs. Der 61-jährige Fahrer des Mercedes Antos bog nach links auf ein Firmengelände ab. Von hinten näherte sich ein 86-Jähriger mit seinem Ford. Der setzte zum Überholen an und hatte wohl übersehen, dass der Laster in diesem Moment nach links fuhr. Der Senior krachte mit seinem Auto gegen den linken Unterfahrschutz am Lkw. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei Giengen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf ca. 5.000 Euro, dem am Lkw auf rund 500 Euro. Auf beide Fahrenden kommen nun Anzeigen zu.

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