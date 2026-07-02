Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - In Wohnung eingebrochen

Die Abwesenheit der Bewohnerin nutzte ein Unbekannter am Mittwoch in Königsbronn aus.

Ulm (ots)

Der Einbrecher begab sich zwischen 7 Uhr und 18.30 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Zeppelinstraße, so die Polizei. Der Unbekannte ging wohl gezielt in eines der oberen Stockwerke und brach die Wohnungstür auf. Der Dieb suchte in sämtlichen Räumen nach Wertgegenständen. Dabei öffnete er Schubladen und durchwühlte diese. Ob er Beute machte, dass muss die Polizei noch ermitteln. Die Polizei Heidenheim sicherte die Spuren. Zeugen, denen etwas Verdächtiges am Mittwoch in der Zeppelinstraße aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 07321/322-430 zu melden.

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