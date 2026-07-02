Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Radfahrer stoßen zusammen

Am Mittwoch kam es auf einem Radweg bei Zell u. A. zu einem Unfall mit zwei Radfahrern. Beide wurden verletzt und kamen in Kliniken.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr auf dem Fuß- und Radweg zwischen Zell u. A. und Bad Boll. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Trekkingrad in Richtung Bad Boll. Aus Richtung Grüngutsammelstelle kam ein Senior mit einem Citybike. Der fuhr auf dem Feldweg und wollte nach links auf den Radweg einbiegen. Der 51-Jährige übersah wohl den Vorfahrtsberechtigten und es kam zum Zusammenstoß. Der Senior stürzte auf die Straße und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Einen Helm hatte er offenbar nicht getragen. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher verletzte sich leicht am Fuß. Der Rettungsdienst brachte beide in eine Klink. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen. An beiden Fahrräder entstand wohl geringer Schaden.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Damit alle sicher ankommen.

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