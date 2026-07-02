Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Einbruch in Firma

Unbekannte blieben ohne Beute am Dienstag oder Mittwoch in Langenenslingen.

Ulm (ots)

Zwischen 18.15 Uhr und 10.30 Uhr soll sich die Tat in der Stuckenstraße ereignet haben. Ein Unbekannter hatte an einer Firmenhalle mit einer langen Holzlatte ein höher gelegenes Fenster aufgedrückt. Ob sich der Einbrecher in dem Gebäude befand, dass muss die Polizei Riedlingen noch ermitteln. Denn die hochwertigen Baummaschinen blieben unberührt. Möglicherweise wurde der Täter auch bei der Tatausführung gestört und zog von unverrichteter Dinge von dannen. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Sachschaden an dem Fenster ist wohl nicht entstanden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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