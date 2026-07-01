Ulm (ots) - Die Autofahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der K7515 von Baltringen in Richtung Mietingen. Dort kam sie mit ihrem Renault Clio nach rechts in den Grünstreifen. In der weiteren Folge gereit das Fahrzeug nach rechts in den angrenzenden Acker und überschlug sich mindestens zwei Mal. Auf dem Dach kam der ...

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