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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper
Zwei Feuerwerksraketen warf ein bislang Unbekannter am Dienstag in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 23 Uhr warf ein bislang Unbekannter Feuerwerksraketen auf einen Balkon und eine Terrasse im Blumenweg. Auf der Terrasse wurde hierdurch ein Teppich beschädigt. Weitere Beschädigungen konnten nicht festgestellt werden. Wer die Feuerwerkskörper warf, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++1249329 (BK)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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