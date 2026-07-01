POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Sachbeschädigung durch Feuerwerkskörper
Zwei Feuerwerksraketen warf ein bislang Unbekannter am Dienstag in Herbrechtingen.
Ulm (ots)
Gegen 23 Uhr warf ein bislang Unbekannter Feuerwerksraketen auf einen Balkon und eine Terrasse im Blumenweg. Auf der Terrasse wurde hierdurch ein Teppich beschädigt. Weitere Beschädigungen konnten nicht festgestellt werden. Wer die Feuerwerkskörper warf, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen.
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