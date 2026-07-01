Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zeugen gesucht

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung am Ehinger Tor in Ulm.

Ulm (ots)

Der Vorfall ereignete sich gegen 1.20 Uhr am Ehinger Tor in Ulm. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge setzte sich ein bislang unbekannter Mann neben den 48-Jährigen und verwickelte ihn in ein Gespräch. Als der Unbekannte nach Geld fragte und der Mann dies ablehnte, versuchte er, den Geldbeutel aus dessen Hosentasche zu nehmen. Dies misslang ihm jedoch.

Im weiteren Verlauf gelang es ihm, das Mobiltelefon des 48-Jährigen an sich zu nehmen. Mit diesem flüchtete er in Richtung Stadtmitte. Der Geschädigte nahm die Verfolgung auf, stürzte hierbei jedoch. Der Vorfall wurde von zwei bislang unbekannten Passanten beobachtet, die den Täter ebenfalls verfolgten. Sie konnten den Mann stellen und ihm das Handy wieder abnehmen. Anschließend übergaben sie das Mobiltelefon an den Geschädigten, der daraufhin die Polizei verständigte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren weder der Täter noch die Zeugen vor Ort. Vom diesem ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen etwa 180 cm großen, dunkelhäutigen Mann handelte.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den beiden Passanten sowie weiteren Zeugen. Hinweise werden unter Tel. 0731/188-3312 entgegengenommen.

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