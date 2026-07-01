Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Trickdiebstahl erfolgreich

Am Montag gelangte ein Unbekannter unter einem Vorwand in eine Wohnung und stahl Bargeld.

Ulm (ots)

Zwischen 11 und 11.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der 87-Jährigen in der Leibnitzstraße. Unter dem Vorwand, dass er einen Fahrdienst für ältere Personen anbieten würde, verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Gegen eine Spende könne die Seniorin den Dienst in Anspruch nehmen. Die 87-Jährige holte das Geld und der Unbekannte folge ihr und sah, wo sie ihr Geld deponiert hatte. Danach bat er um ein Glas Wasser. Die Seniorin holte ein Glas Wasser. Währenddessen entnahm der Trickdieb das restliche Bargeld aus Schublade. Im Anschluss verabschiedete er sich und verschwand aus der Wohnung. Erst später bemerkte die Seniorin das Fehlen des Geldes. Zum Täter konnte sie lediglich sagen, dass dieser um die 60 Jahre alt, vermutlich deutsch, war. Er trug wohl ein beige farbenes Hemd.

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