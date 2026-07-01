Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mietingen - Bei Überschlag leicht verletzt

Glimpflich endete ein Unfall am Dienstag bei Mietingen. Eine 41-Jährige kam mit ihrem Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach.

Ulm (ots)

Die Autofahrerin fuhr gegen 15.45 Uhr auf der K7515 von Baltringen in Richtung Mietingen. Dort kam sie mit ihrem Renault Clio nach rechts in den Grünstreifen. In der weiteren Folge gereit das Fahrzeug nach rechts in den angrenzenden Acker und überschlug sich mindestens zwei Mal. Auf dem Dach kam der Renault zum Liegen. Ersthelfer hatten den Unfall mitbekommen und verständigten über Notruf die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr befreite die 42-Jährige aus ihrem total beschädigten Auto. Die Frau war angegurtet und hatte Glück. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in einen Klinik. Wie die Autofahrerin gegenüber den Ersthelfern berichtete, war sie offenbar durch die Einstellung an der Lüftungsanlage im Fahrzeug kurz abgelenkt. Deshalb richtete sie ihren Blick nicht nach vorne und wurde überrascht. Die Polizei Laupheim schätzt den Schaden am schrottreifen Wagen auf mehrere tausend Euro. Ein Abschlepper barg den Renault. Wie hoch der Schaden an der Flur und dem umgefahrenen Leitpfosten ist, muss die Polizei noch ermitteln.

++++1247109

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell