Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Kinder- und Heimatfest in Laupheim

Bilanz der Polizei zu den Festtagen in Laupheim 2026.

Ulm (ots)

Das Kinder- und Heimatfest in Laupheim fand vom 25. Juni 2026 bis zum 29. Juni 2026 statt. Aufgrund des guten Wetters waren etwa 100.000 Besucher anwesend.

Das Fest lief aus polizeilicher Sicht friedlich und geordnet. Es gab wenige polizeiliche Einsatzlagen. Bei diesen handelte es sich um Beleidigungen, Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte. In diesem Bereich hat die Polizei insgesamt Anzeigen im einstelligen Bereich aufgenommen. Es kam zu keinen außergewöhnlichen Einsatzlagen. Die Polizei war während der Festtage durchgehend mit Polizeistreifen vor Ort um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken.

In der Nacht auf Freitag kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt in der Hasenstraße. Im Streit verpasste ein 39-Jähriger einem 19-Jährigen zunächst eine Ohrfeige. Anschließend warf der 19-Jährige ein Bierglas nach dem 39-Jährigen. Der erlitt dadurch eine Kopfplatzwunde. Die Polizei Laupheim ermittelt nun gegen den 19-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell