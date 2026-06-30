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POL-UL: (UL)Ehingen - Polizei zieht maroden Laster aus dem Verkehr

Am Montag kontrollierte die Polizei in Ehingen einen völlig desolaten Lkw.

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Ulm (ots)

Der slowenische Lkw fuhr gegen 10 Uhr auf der B311 bei Ehingen. Dort wurde der 54-jährige Fahrer und sein Renault Master durch den Verkehrsdienst Laupheim kontrolliert und genauer unter die Lupe genommen. Dabei entdeckten die Beamten eine ungesicherte Ladung und gravierende Mängel an dem 3,5 Tonner. Die technische Überprüfung ergab, dass auf ein neues Fahrgestell ein gebrauchter und rostiger Aufbau geschweißt wurde. Deshalb begleitete die Polizei den Fahrer zu einem Gutachter. Der stellte fest, dass die Schweißarbeiten derart unprofessionell durchgeführt wurden und zudem an einigen Stellen der Aufbau auch komplett durchgerostet war. Da wohl die Gefahr bestand, der Lkw könnte den gesamten Aufbau samt Ladung verlieren, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Der 54-Jährige musste eine Sicherheitsleistung und die Gebühr für das Gutachten bezahlen.

Hinweis der Polizei: Ein technisch einwandfreies Fahrzeug dient der Sicherheit Aller. Lassen Sie technische Einrichtungen regelmäßig durch Fachpersonal in Werkstätten prüfen. Auftretende Mängel müssen sofort repariert werden. Warten Sie nicht bis zur nächsten Hauptuntersuchung. Überprüfen Sie regelmäßig ihr Fahrzeug.

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