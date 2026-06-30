Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Mercedesfahrer driftet auf Parkplatz

Am Freitag driftete ein junger Mann auf einem Parkplatz in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 20.30 Uhr driftete ein Autofahrer mit seinem Mercedes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Neustadt Allee. Mehrere Passanten sprachen den jungen Fahrer danach auf seine gefährliche Fahrweise an. Das interessierte den Mercedes-Fahrer wenig. Denn kurz darauf fuhr er erneut mit Vollgas über den Parkplatz, obwohl reger Personenverkehr herrschte. Die Polizei sicherte die Videoaufnahmen und ermittelt nun gegen einen 18-Jährigen, der mutmaßlich am Steuer saß. Da der 18-Jährige wohl auch in der Lindenstraße beobachtet wurde, wie er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter Tel. 07392/9630-0. Ob es zu konkreten Gefährdungen von Personen kam ist noch unklar.

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