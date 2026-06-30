Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Radfahrer schwer verletzt

Gegen den Bordstein geriet am Montag ein Radfahrer in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 11.15 Uhr in der Biberacher Straße unterwegs. Der 62-Jährige fuhr auf der abschüssigen Straße mit seinem E-Bike in Richtung Stadtmitte. Dabei geriet er mit dem Vorderrad gegen den abgesenkten Bordstein des Gehwegs. Der helmtragende Radfahrer stürzte und schlug mit dem Oberkörper auf der Straße auf. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Bad Schussenried hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob an dem Rad ein Sachschaden entstand, muss die Polizei noch ermitteln. Das Bike wurde von Angehörigen an der Unfallstelle abgeholt.

Schwere oder leider manchmal tödliche Verletzungen können durch den richtigen Schutz verhindert oder zumindest deutlich gemindert werden. Mit der Aktion "Schütze Dein Bestes!" wirbt die Polizei mit ihren Sicherheitspartnern dafür, beim Radfahren einen Helm zu tragen.

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