Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Am Montag kam es in Ulm zu einem Brand auf einer Grünfläche.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer bei der Waldorfschule beim Unteren Kuhberg. Die Feuerwehr Ulm rückte aus und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dort geriet auf einem offiziellen Häckselplatz, auf einer Fläche von 20x50 Metern, Häckselgut in Brand. Was das Feuer auslöste, ist nicht bekannt. Ein Schaden ist wohl nicht entstanden.

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