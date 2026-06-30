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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus
Am Montag kam es in Ulm zu einem Brand auf einer Grünfläche.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer bei der Waldorfschule beim Unteren Kuhberg. Die Feuerwehr Ulm rückte aus und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Dort geriet auf einem offiziellen Häckselplatz, auf einer Fläche von 20x50 Metern, Häckselgut in Brand. Was das Feuer auslöste, ist nicht bekannt. Ein Schaden ist wohl nicht entstanden.

++++1238592 (JC)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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