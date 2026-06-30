PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Spurwechsel
Am Montag passte ein Autofahrer in Heidenheim nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Ein 73-jähriger Kia-Fahrer fuhr auf der Aalener Straße in Richtung Heidenheim. Dort fuhr er zunächst auf dem Abbiegestreifen nach rechts in die Zanger Straße. Beim Wechsel auf den linken Geradeausstreifen übersah der Fahrer offenbar die neben ihm fahrende 27-Jährige in ihrem Ford. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 7.000 Euro.

++++ 1239939(TH)

Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren