Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall beim Spurwechsel

Am Montag passte ein Autofahrer in Heidenheim nicht auf.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Ein 73-jähriger Kia-Fahrer fuhr auf der Aalener Straße in Richtung Heidenheim. Dort fuhr er zunächst auf dem Abbiegestreifen nach rechts in die Zanger Straße. Beim Wechsel auf den linken Geradeausstreifen übersah der Fahrer offenbar die neben ihm fahrende 27-Jährige in ihrem Ford. Es kam zum Unfall. Beide Fahrer blieben unverletzt. Das Polizeirevier Heidenheim nahm den Unfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 7.000 Euro.

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