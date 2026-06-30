Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei

Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

Am Freitag, kurz vor 19.30 Uhr, soll sich der 38-Jährige einer Außenbewirtschaftung am Marktplatz angenähert haben. Der maskierte Mann soll im weiteren Verlauf eine 19-jährige Bedienstete eines Cafes von hinten angegangen und ihr den Bedienungsgeldbeutel während des Abkassierens bei den Gästen aus der Hand gerissen haben, so die Erkenntnisse der Behörden. Mit dem Geldbeutel habe der Mann versucht mit einer Beute im dreistelligen Bereich zu flüchten. Durch mehrere anwesende Personen konnte die Flucht jedoch durch ein beherztes Eingreifen bis zum Eintreffen der Polizei verhindert werden. Auch der Versuch des Beschuldigten, sich gegen das Festhalten mit Pfefferspray zur Wehr zu setzen, scheiterte. Die 19-jährige Servicekraft sowie die drei zu Hilfe eilenden Personen (16, 30 und 66 Jahre) wurden teils leicht verletzt. Sie erlitten durch den Pfeffersprayeinsatz Augenreizungen.

Der 38-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter am Amtsgericht Ravensburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Haftbefehl wegen besonders schweren Raubes erließ. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Das Kriminalkommissariat Biberach hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

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