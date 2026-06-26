POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz aus
Am Freitag kam es im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen zu einem Flächenbrand. Verletzt wurde niemand.
Ulm (ots)
Gegen 12 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand südlich von Anhausen im Eselsburger Tal aus. Dort brannte die Wiese auf einer Fläche von etwa 2-3 Hektar. Die Feuerwehren aus Herbrechtingen, Giengen, Heidenheim und Steinheim waren mit einem Großaufgebot im Einsatz und löschten das Feuer. Weitere Unterstützung erhielten sie auch von der Werksfeuerwehr einer Firma. Gegen 13.30 Uhr war das Feuer größtenteils gelöscht. Derzeit dauert die Bekämpfung der Glutnester noch an (Stand: 14.45 Uhr). Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.
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