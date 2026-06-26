Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Albershausen - Einbrecher im Kindergarten

Am Mittwoch oder Donnerstag stieg ein Unbekannter in einen Kindergarten in Albershausen ein.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben suchte der Einbrecher das Gebäude in der Edelstraße auf. Zwischen 18.30 Uhr und 6.45 Uhr ist der Täter über eine aufgehebelte Terrassentür eingedrungen. Im Innern brach der Unbekannte eine Bürotür und mehrere Schränke auf. Dabei suchte er nach Brauchbarem. Entwendet wurde wohl nichts. Die Polizei Uhingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Tel. 07161/9381-0 zu melden.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

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