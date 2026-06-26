Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen/A8 - Auffahrunfall mit zwei Beteiligten

Am Donnerstag war ein 64-Jähriger bei Merklingen nicht aufmerksam genug.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 64-Jährige auf der A8 in Richtung Stuttgart. Im Bereich Merklingen war er wohl nicht aufmerksam genug, als die vorausfahrende 53-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Fahrer des Smart konnte nicht mehr anhalten und fuhr dem Mercedes in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die Mercedes Fahrerin leichte Verletzungen. Ihr Mercedes musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

+++++++ 1212343

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell